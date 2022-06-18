Приблизительно в конце августа. Украина возобновит переговоры с РФ после контрнаступления и возвращения на позиции 23 февраля — Арахамия 18 июня, 10:32 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:sluga-narodu.com)

Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Об этом Голосу Америки рассказали участники переговорной группы с Россией Давид Арахамия и Рустем Умеров.

По словам Арахамии, это может произойти в конце августа после ряда контратак.

Видео дня

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — отметил глава украинской переговорной группы.

После этого можно было бы перейти к возвращению Крыма, Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных РФ, рассмотреть политическое соглашение, добавил он.

17 мая в Офисе президента сообщили, что переговоры с РФ были приостановлены, поскольку после стамбульского коммюнике не было какого-либо существенного продвижения.

Президент Владимир Зеленский ранее в интервью заявил, что Украина одержит победу в войне, развязанной Россией, на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».

В июне член переговорной группы РФ Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной могут возобновиться в ближайшее время.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.