Против экспорта high-tech. Тайвань ввел новые санкции против России 7 апреля, 06:13 Цей матеріал також доступний українською Тайвань ввел санкции против России (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Тайвань ввел новые санкции против России, направленные на экспорт 57 высокотехнологичных товаров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство экономики острова.

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Ограничения коснутся телекоммуникационного оборудования, частей интегральных схем и частотно-регулируемых приводов, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях.

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В министерстве заявили, что расширенный экспортный контроль отвечает международным санкциям, чтобы «улучшить правила экспорта и потока стратегических высокотехнологичных товаров в Россию». Там подчеркнули, что вторжение РФ в Украину создало явную угрозу международному миру.

Ранее компания ASUS, тайваньский производитель персональных компьютеров, начала разрабатывать план эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России.

6 апреля США объявили о новых санкциях против РФ. Они коснулись двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также предусматривают полную блокировку двух крупнейших российских банков Сбербанка и Альфа-Банка. Новые санкции также ввела Великобритания.

Евросоюз примет решение о запрете на импорт российского угля в пятницу, сообщила WSJ.

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