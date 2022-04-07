Против экспорта high-tech. Тайвань ввел новые санкции против России
Тайвань ввел санкции против России (Фото:REUTERS/Ann Wang)
Тайвань ввел новые санкции против России, направленные на экспорт 57 высокотехнологичных товаров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство экономики острова.
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Ограничения коснутся телекоммуникационного оборудования, частей интегральных схем и частотно-регулируемых приводов, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях.
В министерстве заявили, что расширенный экспортный контроль отвечает международным санкциям, чтобы «улучшить правила экспорта и потока стратегических высокотехнологичных товаров в Россию». Там подчеркнули, что вторжение РФ в Украину создало явную угрозу международному миру.
Ранее компания ASUS, тайваньский производитель персональных компьютеров, начала разрабатывать план эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России.
6 апреля США объявили о новых санкциях против РФ. Они коснулись двух дочерей российского диктатора Владимира Путина, супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, а также предусматривают полную блокировку двух крупнейших российских банков Сбербанка и Альфа-Банка. Новые санкции также ввела Великобритания.
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