Война России против Украины стала стратегическим провалом во всех отношениях — Блинкен 21 февраля, 14:21 Энтони Блинкен (Фото:Michael Varaklas/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России в Украине стала «стратегическим провалом во всех отношениях».

В ходе совместной пресс-конференции с с министром иностранных дел Греции в Афинах Блинкен предупредил, что разрешение российскому вторжению «продолжаться безнаказанно» откроет «ящик Пандоры», сообщает CNN.

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«Спустя год после того, как президент Путин напал на Украину, стало ясно, что его война была стратегическим провалом во всех отношениях. Это благодаря мужеству украинского народа. Но также благодаря силе и единству союзников и партнеров по всему миру, которые пришли поддержать Украину», — сказал он.

Накануне президент США Джо Байден в ходе визита в Киев заявил, что Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем.