Война РФ против Украины вызвала волну преступлений в британских селах — Politico 5 июня, 14:00 Британская полиция (Фото:Mike Brocklebank/www.flickr.com)

Полномасштабная война России против Украины имела последствия для каждой части Европы, но невероятным дополнением к этому списку может показаться серия краж в самых отдаленных селах Великобритании, пишет Politico.

Британская полиция утверждает, что организованные преступные группировки отправляют в Восточную Европу машины и оборудование, украденные с ферм по всей Великобритании. Спрос на них вырос из-за западных санкций, введенных против России.

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Эндрю Хаддлстон, который возглавляет Национальное подразделение по борьбе с преступностью в сельской местности Великобритании, заявил, что «черный рынок» реагирует на санкции.

У Хаддлстона нет убедительных доказательств того, что оборудование в конечном итоге предназначено для России, находящейся под жесткими санкциями, но он и его коллеги не сомневаются в этом.

«Если бы вы спросили мое профессиональное мнение, что если страна находится под санкциями, то, безусловно, я бы профессионально ожидал, что черный рынок отреагирует на это», — сказал он.

По его словам, это то, что делают преступники.

Преступность в сельской местности в Великобритании — и без того распространенная проблема — резко возросла в 2023 году, и один фермер описывает ее как «худшую из всех», что он когда-либо знал.

«Это буквально как пандемия; ничто не безопасно, где бы вы ни парковались», — сказал управляющий фермой в Хартфордшире Иви Хантер.

По словам Хаддлстона, в первом квартале этого года число краж техники в Англии и Уэльсе выросло более чем на 300%. Особой целью стали строительные и сельскохозяйственные машины, такие как экскаваторы и дорогостоящие устройства GPS, которые позволяют фермерам составлять карты полей и более эффективно сажать урожай.

По данным СМИ, на фоне войны России против Украины российские государственные оборонные предприятия выкупают обратно проданные Индии и Мьянме комплектующие для военной техники.