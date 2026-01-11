Война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с «Великой Отечественной», но на российском ТВ об этом молчат — СМИ

11 января, 14:40
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Российский диктатор Владимир Путин покидает военный парад на Красной Площади, 9 мая, 2025 год (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин покидает военный парад на Красной Площади, 9 мая, 2025 год (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Российские пропагандистские каналы не стали сообщать, что в воскресенье, 11 января, война против Украины, которую Кремль называет «специальная военная операция» сравнялась по продолжительности с «Великой Отечественной войной» («ВОВ»).

Об этом пишет российский Telegram-канал Агентство. Новости, указывая, что сегодня длительность полномасштабной войны России против Украины достигла 1418 дней, и именно столько длилась «ВОВ».

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«Федеральные телеканалы не стали сообщать об этом, несмотря на то, что [российский диктатор] Владимир Путин неоднократно объяснял войну в Украине именно через ВОВ», — обратили внимание журналисты.

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Отмечается, что в выпусках новостей в первой половине дня на российском пропагандистском Первом канале рассказали об ударах РФ по объектам инфраструктуры Украины, возвращении «ветеранов» к мирной жизни, протестах в Иране и заявлениях президента США Дональда Трампа относительно Гренландии.

Тем временем на пропагандистском канале Россия-1 в выпуске, который вышел в 11 утра, сообщили о якобы улучшении позиций российских оккупантов на поле боя, а также о пурге в Приморье, погоде на Балтийском море, летучих мышах и древнейшем в мире ковре.

В свою очередь Z-блогеры высказываются на эту тему, но неохотно, констатирует Агентство. При этом они разделились на два лагеря — одни выражают недовольство результатами войны против Украины, другие не понимают ажиотажа вокруг того, что она длится уже 1418 дней. Лишь некоторые так называемые военные блогеры позволили себе незначительную критику, пишет СМИ.

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По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на утро 11 января общие потери России составляют 1 218 940 человек. За минувшие сутки российские оккупанты в войне против Украины потеряли 1 130 своих вояк.

31 декабря 2025 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в 2025 году военнослужащие Сил обороны Украины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский говорил, что РФ ежемесячно теряет почти 30 тысяч солдат убитыми в войне, которую Москва развязала против Украины.

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Российская пропаганда повсеместно использует термин Великая Отечественная война для обозначения периода немецко-советской войны (1941−1945) в период Второй мировой (1939−1945). Однако термин Великая Отечественная — лишь идеологическое клише, которое в советской, а впоследствии и в российской истории преследовало несколько целей: подчеркнуть войну всего советского народа против немецко-гитлеровских войск; затмить факты сотрудничества СССР с гитлеровской Германией; «приватизировать» победу во Второй мировой войне.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины Владимир Путин Российская пропаганда

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