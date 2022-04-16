РФ официально подтвердила, что угрожала США и другим партнерам, помогающим оружием Украине

16 апреля, 11:15
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Мария Захарова (Фото:Мария Захарова/Facebook)

Мария Захарова (Фото:Мария Захарова/Facebook)

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В российском МИДе подтвердили информацию The Washington Post о направлении США ноты относительно поставок вооружений Украине.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ.

Эту информацию подтвердила представительница МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, аналогичная нота направлена «по всем странам».

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Ранее The Washington Post сообщил, что кремлевский режим пригрозил США «непредсказуемыми последствиями» в случае продолжения поставок оружия Украине.

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В распоряжении издания оказалась копия дипломатической ноты МИД РФ, в которой содержится соответствующее заявление.

В ней говорится, что снабжение «самых чувствительных» систем вооружений для ВСУ "подливают масла" в конфликт.

«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — заявили в РФ.

Такая реакция Москвы последовала после того, как глава Белого дома Джо Байден одобрил резкое расширение спектра военной помощи, среди которой 155 мм гаубицы, беспилотники, бронетранспортеры, средства береговой обороны, а также дополнительные переносные зенитные и противотанковые системы.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   США Россия МИД России Нота протеста Вооружение Война России против Украины

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