«Зерновое соглашение — это провал». Конгрессвумен Спартц призвала ООН приостановить договоренности об экспорте зерна из Украины 30 июля, 13:55 Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/facebook.com)

Конгрессвумен США Виктория Спартц призвала ООН приостановить соглашения об экспорте зерна из Украины до тех пор, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности.

Об этом она написала в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. НВ публикует полный перевод текста письма.



Как вы знаете, главной функцией ООН является сохранение международного мира и безопасности. Очевидно, ваша организация потерпела крах. Мы сталкиваемся с величайшей вооруженной агрессией со времен Второй мировой войны, которая является самой большой угрозой миру и безопасности — не только для Европы, но и для всего мира.

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Я очень разочарована отсутствием активного руководства ООН в деле стабилизации ситуации в Украине. «Зерновое соглашение» — это последний провал, мы только что видели, что произошло с провальной договоренностью ООН по украинским бойцам Азовстали. Нынешняя война дестабилизирует многие страны, особенно самые бедные. Однако это жестокое вторжение особенно трагично и сокрушительно для украинского народа. Потенциальные последствия этого «зернового соглашения», не имеющего надлежащих механизмов выполнения, могут очень дорого обойтись Украине. Как вы знаете, через несколько часов после подписания этого соглашения Россия ударила крылатыми ракетами по украинскому порту в Одессе. Это еще раз подтверждает, что России нельзя доверять, и она фактически отрицает это соглашение.

Поэтому, поскольку Россия получила столь значительную отмену санкций по экспорту зерна и удобрений (что фактически увеличивает способность России шантажировать Европу поставками газа), данное соглашение следует приостановить, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины. Я призываю вас направить корабли ООН в Черное море для обеспечения гуманитарных коридоров. Иначе из-за такой договоренности Украина подвергнется повышенному риску бомбардировки и разрушения своих портов после ухода кораблей.

Я также призываю вас активно работать над восстановлением международного порядка, мира и безопасности. Я ставлю в копию всех своих коллег в Конгрессе и призываю их прекратить любое значительное финансирование Организации Объединенных Наций, пока мы не увидим реальные усилия и результаты вашей организации для стабилизации наших текущих международных беспорядков.

Я также ставлю в копию страны-члены ООН, поскольку в их национальных интересах, по разным причинам, чтобы все страны прекратили эту войну. Мой офис открыт для работы со всеми желающими вести конструктивный диалог для спасения человеческих жизней, включая Россию, которая стала на путь уничтожения. Не стесняйтесь обращаться в любое время.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через черноморские порты. Соглашения касаются экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

До этого конгрессвумен Виктория Спартц обращалась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

После этого в Офисе президента Украины заявили, что не получали официальные письма или обращения от конгрессвумен Спартц, а также призвали ее обнародовать доказательства своих обвинений. В очередном заявлении Спартц заявила, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак должен уйти в отставку.

Белый дом пообещал ответить на обращение конгрессвумен Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену с требованием проверить Ермака на возможные связи со страной-агрессором.



Виктория Спартц — член Палаты представителей США от 5-го округа Индианы ( Республиканская партия). Она стала первой в истории этнической украинкой, избранной в Конгресс США. Спартц родилась в Носовке Черниговской области и окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. В США переехала в 2000-м. В апреле 2022 Спартц посетила Киев и разрушены российскими оккупантами Бучу и Бородянку.



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