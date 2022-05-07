Глубокая обеспокоенность. Совбез ООН одобрил первый документ о войне РФ против Украины

7 мая, 00:11
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ООН (Фото:ООН / Facebook)

ООН (Фото:ООН / Facebook)

Совет Безопасности ООН в пятницу, 6 мая, провел срочное заседание. На нем было одобрено первое заявление за время полномасштабного вторжения РФ против Украины.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом пишет Reuters.

В этом заявлении Совбез, включая Россию, которая имеет право заблокировать любое неприемлемое для себя решение, выразил «глубокую обеспокоенность сохранением мира и безопасности в Украине».

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«Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность поддержанием мира и безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Совет Безопасности напомнил, что все государства-члены взяли на себя, согласно Уставу Организации Объединенных Наций, обязательство решать «свои международные споры» мирными средствами.

Это заявление стало первым согласованным документом Совбеза с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Совбез ООН Война России против Украины

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