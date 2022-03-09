Китай поддерживает переговоры по урегулированию российско-украинской войны, но санкции против РФ осуждает — Си Цзиньпин

9 марта, 00:15
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Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Спутник/Алексей Дружинин/Кремлин via REUTERS)

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Спутник/Алексей Дружинин/Кремлин via REUTERS)

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов «активно сотрудничать» с международным сообществом для посредничества в войне, которую Россия начала против Украины. Однако он не поддерживает санкции Запада против России.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 марта, пишет CNN.

По словам Си Цзиньпина, ситуация в Украине «вызывает беспокойство», а Китай «глубоко расстроен тем, что на европейском континенте снова началась война». Он призвал стороны проявить «максимальное воздержание», чтобы предотвратить масштабный гуманитарный кризис.

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В то же время лидер КНР в очередной раз осудил санкции Запада против России, заявив, что они «ослабят глобальную экономику, уже опустошенную пандемией» и «не отвечают ничьим интересам».

Как сообщили в МИД Китая, Шольц и Макрон заявили, что их страны готовы усилить коммуникацию с Пекином для продвижения мирных переговоров.

Пекин прямо не осуждал вторжение России в Украину и не вводил санкции против Москвы. По мнению аналитиков, китайские банки и компании опасаются вторичных санкций, если сотрудничают с коллегами из России, пишет CNN. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину советник Байдена Джейк Салливан предупреждал: если РФ решится на нападение, санкции против нее повлияют и на Китай.

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Также Китай и РФ разделяют стратегические интересы. 4 февраля во время встречи российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина они приняли совместное заявление о своих геополитических позициях и подписали еще 15 документов. Лидер Китая поддержал требования Кремля к Западу по «гарантиям безопасности» о нерасширении НАТО, которые, в частности, предусматривали невступление в Альянс Украины.

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Редактор: Катерина Денисова

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