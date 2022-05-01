Напечатали новость о терактах из будущего. Россия готовит в Приднестровье провокации на майские выходные — украинская разведка 1 мая, 11:41 Цей матеріал також доступний українською В Приднестровье заранее подготовили тираж газеты с новостью о теракте с жертвами на майские праздники (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Оккупированное РФ Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. На этой территории напечатан большой тираж «экстренного выпуска» газеты Приднестровья, датированной 2 мая 2022 года.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что главный материал газеты – «Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину». В тексте высказывается просьба «привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ». Для этого на территории самой РФ открываются «мобилизационные пункты» для набора «добровольцев» воевать в армии Приднестровья.

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«Таким образом кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут совершать провокации с территории „ПМР“», — говорится в сообщении.

Фото: ГУР МО Украины/Telegram

Также отмечается, что газета содержит ряд агитационных материалов о «кровавых терактов, свалившихся на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин». Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на «Украину и коллективный Запад».

Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: «Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом». Все надежды авторы газеты связывают с «противодействием братской россии».



Иностранные граждане призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории РФ: «Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в «ЛНР», «ДНР», Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты».

Такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для официальной оккупации части территории независимой Молдовы, сообщают украинские разведчики.

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