Риск участия белорусских войск в войне остается — Кулеба

6 марта, 15:46
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что риск участия армии Беларуси в войне против Украины на сегодняшний день остается.

Об этом он сказал на брифинге.

«Риск остается. Но мы видим, что по крайней мере по состоянию на сейчас этого не произошло. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы должны учитывать каждый риск, даже самый маленький, и не только с точки зрения Беларуси, но с точки зрения Приднестровья. Каждая точка может стать источником опасности», — сообщил министр.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Беларусь Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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