Начальная цель та же. Разведка Британии объяснила слова Лаврова об «изменении задач» в войне против Украины 24 июля, 09:53 Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Россия не «расширила» территориальные цели войны против Украины, сначала ее вторжения — это, вероятно, долгосрочный контроль над территориями, которые удалось захватить после 24 февраля.



Так разведка Великобритании прокомментировала слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Кремль «сменил географические задачи» и теперь, кроме Донецкой и Луганской, хочет захватить Херсонскую, Запорожскую области и «ряд других территорий». Там убеждены: «почти наверняка это ложь».

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В британском Минобороны напомнили, что оккупационные власти публично обсуждают перспективы проведения «референдумов» как минимум с марта.

«Существует реалистичная вероятность того, что Лавров дал эти комментарии, чтобы проложить путь к проведению „референдумов“ на оккупированных территориях за пределами Луганской и Донецкой областей», — говорится в сводке разведки.

20 июля российский министр признал, что Кремль не планирует останавливаться на оккупации временно захваченных территорий последних двух регионов, а дальнейшие намерения якобы аргументировал поставками Украине дальнобойного оружия. Таким образом Москва пытается шантажировать цивилизованные страны, надеясь, что те откажутся от военной помощи Киеву.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия отвергает дипломатию, сосредотачивается на войне и терроре, призвав Запад ввести очередные санкции против РФ, а также ускорить поставки вооружения Украине.

23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



20 июля координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил, что в Белом доме есть данные о том, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий Украины, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить схемы, использованные в 2014-м.

Идет спецоперация РФ, чтобы сорвать поставки оружия в Украину – Валерий Чалый https://www.youtube.com/watch?v=2UBq7CleE-s

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