Украина никогда не будет победой Путина, он не сможет захватить всю страну — Байден 8 марта, 22:35 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет захватить всю Украину.

Об этом он сказал во время обращения во вторник, 8 марта.

Байден заявил, что глава Кремля уже превратил 2 миллиона украинцев в беженцев и, кажется, «полон решимости продолжать свой убийственный путь».

«Россия может продолжать оттачивать свое продвижение ужасной ценой, но это уже ясно: Украина никогда не будет победой Путина. Путин, возможно, сможет взять город, но никогда не сможет удержать страну. И если мы не ответим на нападение Путина на глобальный мир и стабильность сегодня, цена свободы и американского народа завтра будут еще больше», — сказал президент США.

Также он отметил сопротивление украинцев перед лицом войны, заявив, что своей храбростью, патриотизмом и решительным стремлением жить свободно они вдохновили мир.

«Война Путина повлекла за собой огромные страдания и ненужные потери жизней женщин, детей, каждого в Украине — украинцев, и могу добавить, россиян», — сказал он.

8 марта Байден объявил, что США запрещают импорт российских нефти и газа. Такое решение было принято при поддержке обеих партий и после консультаций с европейскими союзниками.

8 марта — 13-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России.

24 февраля Джо Байден одним из первых мировых лидеров осудил вторжение РФ в Украину, назвав его «неспровоцированным и неоправданным». В тот же день он объявил санкции против крупнейших российских банков и ограничение ее высокотехнологичного импорта.



26 февраля глава Белого дома подписал меморандум о немедленном выделении Украине $600 миллионов. Кроме того, Байден заявил, что США и союзники закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов.

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