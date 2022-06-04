Вторжение РФ в Украину привело к глобальному трехмерному кризису — ООН 4 июня, 04:25 Цей матеріал також доступний українською Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Фото:Reuters / MAXIM SHEMETOV)

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к глобальному кризису. Он включает продовольственную, энергетическую и финансовую сферы.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.



«Этот конфликт уже унес тысячи жизней, привел к многочисленным разрушениям, обусловил перемещение миллионов людей, повлек за собой недопустимые нарушения прав человека и раздувает трехмерный глобальный кризис — продовольственный, энергетический и финансовый — бьющий по наиболее уязвимым людям, странам и экономикам», — отметил Гутерреш.

Видео дня

По его словам, ООН с первых дней войны оказывает поддержку народу Украины в преодолении гуманитарных последствий войны.

Решение этого «конфликта", по словам Гутерреша, нуждается в переговорах и диалоге. «Чем быстрее стороны начнут прилагать добросовестные дипломатические усилия для прекращения этой войны, тем лучше для Украины, РФ и всего мира. ООН готова поддержать все подобные усилия», — подчеркнул генсек ООН.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.