Вторжение РФ в Украину привело к глобальному трехмерному кризису — ООН

4 июня, 04:25
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Фото:Reuters / MAXIM SHEMETOV)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Фото:Reuters / MAXIM SHEMETOV)

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к глобальному кризису. Он включает продовольственную, энергетическую и финансовую сферы.

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Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Этот конфликт уже унес тысячи жизней, привел к многочисленным разрушениям, обусловил перемещение миллионов людей, повлек за собой недопустимые нарушения прав человека и раздувает трехмерный глобальный кризис — продовольственный, энергетический и финансовый — бьющий по наиболее уязвимым людям, странам и экономикам», — отметил Гутерреш.

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По его словам, ООН с первых дней войны оказывает поддержку народу Украины в преодолении гуманитарных последствий войны.

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Решение этого «конфликта", по словам Гутерреша, нуждается в переговорах и диалоге. «Чем быстрее стороны начнут прилагать добросовестные дипломатические усилия для прекращения этой войны, тем лучше для Украины, РФ и всего мира. ООН готова поддержать все подобные усилия», — подчеркнул генсек ООН.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия ООН Продовольствие Антониу Гутерреш продовольственные товары Война России против Украины Продовольственный кризис

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