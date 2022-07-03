«Был поражен от увиденного». Премьер-министр Австралии посетил Бучу, Ирпень и Гостомель

3 июля, 13:18
Визит премьер-министра Австралии Энтони Албаниза в Киевскую область (Фото:Алексей Кулеба/Telegram)

Визит премьер-министра Австралии Энтони Албаниза в Киевскую область (Фото:Алексей Кулеба/Telegram)

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз с делегацией посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевской области — Бучу, Гостомель и Ирпень.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Отмечается, что это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт Антонова.

Видео дня

«Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления», — отметил премьер-министр.

«Благодарю делегацию за личный приезд на Киевщину. Война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня», — подчеркнул Кулеба.

Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Австралия Буча Киевская область Гостомель Ирпень Киевская ОГА Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

25-летний Герман Баринов приехал воевать за Украину в начале марта и планирует оставаться тут до победы (Фото:DR)
Чтобы выжить, воюй как украинец /
Эстонец, прилетевший из Австралии сражаться за Украину, — об особой тактике ВСУ
3 июля, 09:05
События
Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)
«Великороссы в Украине невыносимы» /
Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев
3 июля, 08:31
Политика
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Dmitry Azarov/REUTERS)
«Уже просит у Таджикистана» /
Где Путин ищет оружие для войны в Украине и как пытается вернуть авторитет в ОДКБ — Жданов
2 июля, 18:02
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X