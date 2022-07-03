«Был поражен от увиденного». Премьер-министр Австралии посетил Бучу, Ирпень и Гостомель

3 июля, 13:18
Визит премьер-министра Австралии Энтони Албанезе в Киевскую область (Фото:Алексей Кулеба/Telegram)

Визит премьер-министра Австралии Энтони Албанезе в Киевскую область (Фото:Алексей Кулеба/Telegram)

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе с делегацией посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевской области — Бучу, Гостомель и Ирпень.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Отмечается, что это первая поездка Энтони Албанезе в Украину. Он был поражен увиденным: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт Антонова.

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«Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления», — отметил премьер-министр.

«Благодарю делегацию за личный приезд на Киевщину. Война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня», — подчеркнул Кулеба.

Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Алексей Кулеба/Telegram
Фото: Алексей Кулеба/Telegram
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Австралия Буча Киевская область Гостомель Ирпень Киевская ОГА Война России против Украины

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