Такие потери остановили бы любую страну. Человеческие жизни — самое дешевое, что есть в России — Залужный 12 мая, 22:24 Валерий Залужный подчеркнул, что потери России в войне против Украины в разы больше 15 тысяч потерь в Афганистане (Фото:Кадр видео 1+1)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову, которое 12 мая транслирует 1+1, заявил, что такие потери, которые понесет Россия, остановили бы любую страну.

«Даже исходя из того, что мы видим по количеству их потерь, что бы там ни говорили, что завышены или не завышены - просто посмотреть, что там остается на поле боя. Однако такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. Вот любую страну остановили бы. 15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь РФ намного больше — и она не останавливает. Вывод только один – что, пожалуй, это самое дешевое, что есть в этой стране – это человеческая жизнь. У нас же наоборот», - заявил Залужный.

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По данным российских журналистов, общие безвозвратные потери России в войне против Украины могут составлять не менее 203 300 человек.

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 мая 2023 года превысили 197 тысяч военных.

