Война России против Украины показала проблемы с оружейным потенциалом западных стран — FT

2 декабря, 18:01
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США отправили в Украину треть своего запаса зенитных ракет Stinger (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

США отправили в Украину треть своего запаса зенитных ракет Stinger (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Война России против Украины раскрыла проблемы с оружейным потенциалом в западных странах, которые передают Киеву военную помощь. Запасы Запада истощаются после почти 10 месяцев с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Financial Times.

На карту поставлена ​​не только способность Запада продолжать снабжать Украину оружием, в котором она нуждается, но и способность союзников показать таким противникам, как Китай, наличие у них промышленной базы, способной производить достаточно оружия, чтобы создать надежную защиту от возможного нападения.

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«Украина сфокусировала нас… на том, что действительно важно. Важно производство. Производство действительно имеет значение», — заявил Уильям Лапланте, главный закупщик оружия Пентагона.

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Направив более 40 миллиардов долларов военной помощи Украине, в основном из существующих запасов, министерства обороны стран-членов НАТО обнаружили, что неработающие линии по производству вооружений не могут быть включены в одночасье. Увеличение мощности требует инвестиций, которые, в свою очередь, зависят от заключения долгосрочных производственных контрактов.

США отправили в Украину около трети своего запаса противотанковых ракет Javelin и треть своего запаса зенитных ракет Stinger, а Пентагон не может заменить их быстро.

Великобритания обратилась к третьей стороне, которую она отказалась назвать, чтобы пополнить свои израсходованные запасы противотанковых ракет NLAW.

Запасы оружия во многих европейских странах еще более скудны. Когда в октябре Франция отправила в Украину шесть самоходных гаубиц Ceaser, она смогла сделать это, только перенаправив датский заказ на высокотехнологичную артиллерию.

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Западные официальные лица говорят, что поставки Украине не поставили под угрозу военную готовность их собственных стран, в то время как нехватка российских вооружений намного хуже. Москве приходится закупать артиллерийские снаряды и беспилотники у Северной Кореи и Ирана.

Тем не менее, несмотря на то, что в НАТО, особенно в Европе, существует почти консенсус в отношении необходимости наращивания своих вооруженных сил и оборонной промышленности, компании могут действовать только после того, как у них будет больше определенности по договорам.

«Контракты имеют значение. Деньги… имеет значение. Когда (компании — ред) увидят, что мы будем вкладывать деньги (в заказы — ред) … они начнут это делать, это их работа», — сказал Лапланте из Пентагона.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Военная техника Военная помощь Войска РФ Война России против Украины

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