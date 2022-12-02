Война России против Украины показала проблемы с оружейным потенциалом западных стран — FT 2 декабря, 18:01 США отправили в Украину треть своего запаса зенитных ракет Stinger (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Война России против Украины раскрыла проблемы с оружейным потенциалом в западных странах, которые передают Киеву военную помощь. Запасы Запада истощаются после почти 10 месяцев с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Financial Times.

На карту поставлена ​​не только способность Запада продолжать снабжать Украину оружием, в котором она нуждается, но и способность союзников показать таким противникам, как Китай, наличие у них промышленной базы, способной производить достаточно оружия, чтобы создать надежную защиту от возможного нападения.

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«Украина сфокусировала нас… на том, что действительно важно. Важно производство. Производство действительно имеет значение», — заявил Уильям Лапланте, главный закупщик оружия Пентагона.

Направив более 40 миллиардов долларов военной помощи Украине, в основном из существующих запасов, министерства обороны стран-членов НАТО обнаружили, что неработающие линии по производству вооружений не могут быть включены в одночасье. Увеличение мощности требует инвестиций, которые, в свою очередь, зависят от заключения долгосрочных производственных контрактов.

США отправили в Украину около трети своего запаса противотанковых ракет Javelin и треть своего запаса зенитных ракет Stinger, а Пентагон не может заменить их быстро.

Великобритания обратилась к третьей стороне, которую она отказалась назвать, чтобы пополнить свои израсходованные запасы противотанковых ракет NLAW.

Запасы оружия во многих европейских странах еще более скудны. Когда в октябре Франция отправила в Украину шесть самоходных гаубиц Ceaser, она смогла сделать это, только перенаправив датский заказ на высокотехнологичную артиллерию.

Западные официальные лица говорят, что поставки Украине не поставили под угрозу военную готовность их собственных стран, в то время как нехватка российских вооружений намного хуже. Москве приходится закупать артиллерийские снаряды и беспилотники у Северной Кореи и Ирана.

Тем не менее, несмотря на то, что в НАТО, особенно в Европе, существует почти консенсус в отношении необходимости наращивания своих вооруженных сил и оборонной промышленности, компании могут действовать только после того, как у них будет больше определенности по договорам.

«Контракты имеют значение. Деньги… имеет значение. Когда (компании — ред) увидят, что мы будем вкладывать деньги (в заказы — ред) … они начнут это делать, это их работа», — сказал Лапланте из Пентагона.