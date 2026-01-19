Американский историк, профессор стратегических исследований в шотландском университете Сент-Эндрюс Филлипс ОʼБрайен в интервью NV подчеркнул, что в 2022 году россияне думали, что начинают короткую войну, но просчитались.

«Проблема коротких войн заключается в том, что люди думают, что это будет короткая победоносная война, но часто это не получается. Не всегда большая страна, начинающая войну, мгновенно выигрывает у маленькой, мы даже больше видим ситуаций, когда этого не происходит. Россияне думали, что они начинают короткую войну в 2022 году, а вот уже четыре года спустя они застряли в ужасной войне, не имея представления, что они делают», — заявил ОʼБрайен в интервью NV.

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17 января издание The New York Post писало, что спустя четыре года после начала полномасштабной войны РФ против Украины Силы обороны держатся, а наступление россиян остается очень медленным и дорогим. Именно на Путина необходимо оказать давление, чтобы он понял «бесполезность дальнейших кровопролитий ради своих тщетных мечтаний о завоевании», подчеркивается в статье.

После того как Москве не удалось захватить Киев за три дня, российская армия не смогла ни прорвать украинскую оборону, ни приблизиться к украинской столице. Война РФ против Украины длится уже дольше, чем СССР воевал с Германией, писало издание.



NYP также указываел, что вопреки численному превосходству противника и потерям, Украина продолжает сдерживать Россию и наносить ей тяжелый урон.

«Россияне не идут к победе», — констатируется в статье. Войска РФ теряют от 20 тысяч до 25 тысяч солдат в месяц. В 2025 году один квадратный километр украинской земли стоил России 93 человека, аналогичные потери оккупационные войска несли и в предыдущие годы. При этом российская вербовка с трудом покрывает эти потери.

Безусловно, резюмирует газета, Украина сталкивается с серьезными проблемами. Среди них мобилизация и человеческий ресурс, удары РФ по энергосистеме, нехватка оружия и боеприпасов.

«Но победа России не является неизбежной и совершенно не гарантирована, несмотря на ложь Путина», — отмечается в публикации.

Переломить ход войны может помощь Украине в достижении успеха на поле боя и в небе, одновременно с усилением экономического давления на РФ. Замедлив наступление российских войск и укрепив позиции Украины, можно заставить Путина пересмотреть свои цели по завоеванию страны, убеждены авторы статьи.