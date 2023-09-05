Пилот Ми-8 рассказал о гибели десятков его знакомых летчиков на войне РФ против Украины 5 сентября, 01:22 Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов (Фото:Скриншот / youtube.com/@VolodymyrZolkin)

Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, который в рамках спецоперации ГУР перелетел в Украину, рассказал, что на войне РФ против Украины среди его знакомых погибло 15−20 человек.



Интервью с Кузьминовым опубликовали на канале Владимира Золкина.

По его словам, из его знакомых, на войне России против Украины погибло 15−20 человек.

«Прям которых я лично знал, с которыми находился в каких-то отношениях. Не просто так, один раз видел», — сказал Кузьминов.



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Пилот также добавил, что вертолетов и самолетов в России «очень много». Речь идет о сотнях единиц.

Кузьминов отметил, что обеспечение личного состава плохое. По его словам, во время так называемой «СВО» его зарплата составляла 150 тыс. рублей.

На вопрос о том, есть ли среди летчиков отказники, Кузьминов сказал, что «конечно, есть».

«Об этом не говорят просто никому… Когда был мятеж (Пригожина — ред.) и когда были приказы лететь, были ребята, которые отказались лететь. И что вы думаете? Через полчаса приехала машина, их в наручники и куда-то увезли», — сказал летчик.

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации два члена экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.