Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных машин IVECO LAV III

30 июля, 14:44
Iveco, легкобронированный автомобиль, использовавший норвежские войска в Афганистане (Фото:Forsvaret)

Iveco, легкобронированный автомобиль, использовавший норвежские войска в Афганистане (Фото:Forsvaret)

Норвегия передала Украине 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III. Эти машины обладают хорошей подвижностью и защитой и относятся к тому же типу, что те, которые использовались норвежскими войсками в Афганистане.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства Норвегии.

Отмечается, что машины востребованы украинскими властями и поставляются в дополнение к другой военной технике, такой как артиллерия, переносные зенитные комплексы и бронетранспортеры, которые Норвегия уже передала Украине.

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«Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России», — заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Напомним, глава Минобороны Норвегии также заявил, что его страна сотрудничает с Великобританией для передачи Украине реактивных установок MLRS M270.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Бронетехника Норвегия Война России против Украины

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