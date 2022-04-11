Канцлер Австрии во время визита в Москву планирует сообщить Путину, что тот проиграл войну против Украины 11 апреля, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Карл Нехаммер (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Во время визита в Москву в понедельник, 11 апреля, канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен рассказать президенту России Владимиру Путину, что тот проиграл войну в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг перед встречей со своими европейскими коллегами в Люксембурге.



«Важно во время встречи лицом к лицу сказать ему, какова реальность: этот президент (Владимир Путин — ред.) де-факто проиграл войну морально. Это должно быть в его собственных интересах, чтобы кто-нибудь сказал ему правду. Я думаю, это важно, и мы обязаны это сделать, если хотим спасти человеческие жизни», — сказал Шалленберг.

Видео дня

Напомним, канцлер Австрии Карл Негаммер, накануне приехавший с визитом в Украину, в понедельник, 11 апреля, отправится в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

9 апреля канцлер Австрии посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Он также посетил Бучу и заявил о планах Вены ужесточать санкции против России, пока не завершится война.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.