Наступление России застопорилось — Пентагон 14 марта, 23:44 Цей матеріал також доступний українською Защитники с территориальной обороны (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Почти все «успехи» российских оккупантов зашли в тупик. Наступление России на Украину застопорилось.

Об этом заявил представитель Пентагона, пишет BBC.

Отсутствие прогресса, по его словам, в основном связано с сопротивлением Украины.

По словам чиновника, наступление России на Киев не произошло, поскольку все силы «застряли вокруг аэропорта Гостомель».

Также пока нет признаков того, что Россия наращивает свои силы за счет боеприпасов или войск из России.

13 марта в КГГА сообщили, что столица подготовилась к возможной блокаде, сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов для оставшихся в городе 2 миллионов людей.

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