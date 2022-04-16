Лидер ХДС раскритиковал Шольца за задержки в поставках оружия в Украину

16 апреля, 05:43
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

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Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц критикует канцлера Олафа Шольца за задержку в поставке Украине тяжелого вооружения.

Такое заявление Мерц сделал во время интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Он заявил, что согласен с позицией главы МИД Анналены Бербок, что таким задержкам «больше нет оправданий».

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Мерц раскритиковал канцлера Олафа Шольца за его поведение по поводу российского вторжения в Украину. По словам лидера христианских демократов, нынешнее поведение Шольца угрожает «сплоченности всего сообщества государств по отношению к России».

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Германия Украина-Германия Россия-Германия ХДС Олаф Шольц Война России против Украины

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