Лидер ХДС раскритиковал Шольца за задержки в поставках оружия в Украину
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц критикует канцлера Олафа Шольца за задержку в поставке Украине тяжелого вооружения.
Такое заявление Мерц сделал во время интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он заявил, что согласен с позицией главы МИД Анналены Бербок, что таким задержкам «больше нет оправданий».
Мерц раскритиковал канцлера Олафа Шольца за его поведение по поводу российского вторжения в Украину. По словам лидера христианских демократов, нынешнее поведение Шольца угрожает «сплоченности всего сообщества государств по отношению к России».
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