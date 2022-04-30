Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности. Надеемся, призовет РФ к прекращению огня — Кулеба 30 апреля, 23:46 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности для прекращения войны, развязанной Россией. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью китайскому госагентству Синьхуа.



Война России против Украины — главные события 30 апреля

По словам дипломата, сейчас Украина изучает возможность получить гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН и других крупных государств, включая Китай.

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«Раньше мы считали Будапештский меморандум важной нормой безопасности для Украины, но, к сожалению, он не принес реальной безопасности[…] Наше предложение, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности Украины, является признаком нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике», — сказал Кулеба, добавив, что надеется: Пекин будет призывать Россию к прекращению огня, чтобы не допустить эскалации.

Глава МИД уверен, что китайская сторона не хочет, чтобы ситуация в Украине развивалась так, как это происходит сегодня. По его мнению, война России против Украины не в интересах Пекина, поскольку глобальный продовольственный кризис и экономические проблемы, вызванные вторжением, представляют серьезную угрозу для экономики КНР. Также Кулеба убежден: если Россию не остановить сейчас, через несколько лет «она вызовет новые кризисы».

«Ответственная позиция Китая состоит в том, чтобы не преследовать геополитические цели и не подливать масла в огонь в войне России против Украины», — добавил он.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в частности, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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