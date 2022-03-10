Китайское телевидение освещает войну России против Украины, используя тезисы российской пропаганды — CNN

10 марта, 15:35
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Си Цзиньпин и Путин (Фото:Pavel Golovkin/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин и Путин (Фото:Pavel Golovkin/Pool via REUTERS)

На китайском телевидении, повторяя тезисы российской пропаганды, вторжение России в Украину называют "специальной военной операцией", сообщает CNN.

Телеканал сообщает, что в публичных заявлениях и на международных саммитах китайские чиновники пытались занять внешне нейтральную позицию касательно войны России против Украины.

Однако, как сообщает телеканал, если международные заявления Пекина заставляют многих гадать о его истинных намерениях, то освещение российского вторжения в национальных СМИ говорит совсем о другом.

CNN сообщает, что для 1,4 миллиарда жителей Китая на телевидении разыгрывается альтернативная реальность, в которой вторжение России является не более чем «специальной военной операцией», США якобы финансируют программу биологического оружия в Украине, а президент страны-агрессора Владимир Путин — «жертва», вставшая на защиту осажденной России.

Ранее президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов «активно сотрудничать» с международным сообществом для посредничества в войне, начатой Россией против Украины. Однако он не поддерживает санкции Запада против России.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СМИ Китай Война России против Украины

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