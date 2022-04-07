«Это дом для большой греческой общины». Греция должна усилить свое влияние для спасения жителей Мариуполя — Зеленский 7 апреля, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал использовать влияние Греции и возможности как члена Европейского Союза для организации спасения Мариуполя, преступно разрушенного российскими войсками.

Об этом президент заявил во время выступления в парламенте Греции.

"Мариуполь почти уничтожен. Уверен, каждый из вас уже видел, как выглядит город сейчас. После того как к нему подошла Российская Федерация. Просто развалины. Вот что Россия сделала с нашим мирным Мариуполем. Но и с вашим мирным Мариуполем. Этот город всегда был домом для большой греческой общины. Украинская греческая община — одна из самых больших в мире. Веками наши народы жили рядом, воспитывали детей, строили будущее», — заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Россия блокирует Мариуполь с начала марта, на земле блокирует и на море – не пропускает туда гуманитарные грузы. Город нуждается в гуманитарной помощи, а также спасении уцелевших и раненых людей.

«Я уверен, что сила Греции может помочь реализовать эту миссию. Счет идет на дни. […] Я благодарен Греции за оказанную гуманитарную и оборонную поддержку Украины. Благодарен за поддержку общей санкционной политики демократического мира. Но война продолжается. Уничтожение Мариуполя продолжается. Депортация людей с тех территорий, на которые пришли российские войска, продолжается. Призываю сделать больше для того, чтобы Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты о покорении Украины», — отметил президент Украины.

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