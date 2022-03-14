Война России против Украины: Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника — Ермак 14 марта, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

«Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины», — написал он.

По словам Ермака, также ведется интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.

«На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой», — написал он.

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