Война России против Украины: Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника — Ермак
Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.
«Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины», — написал он.
По словам Ермака, также ведется интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.
«На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой», — написал он.
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