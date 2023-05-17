Мы накануне реального слома ситуации с освобождением украинских земель — Огрызко

17 мая, 18:42
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Получив дальнобойное оружие, Украина сможет освободить свои территории, уверен Владимир Огрызко (на фото мужчина в оккупированном Мариуполе) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Получив дальнобойное оружие, Украина сможет освободить свои территории, уверен Владимир Огрызко (на фото мужчина в оккупированном Мариуполе) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV заявил, что сейчас мы находимся в преддверии реального слома в освобождении украинских земель от российской оккупации.

Об этом Огрызко сказал в эфире Radio NV, комментируя недавнюю поездку президента Владимира Зеленского в несколько стран Европы.

https://www.youtube.com/watch?v=jFmRPLN7fBQ

Бывший министр связывает радикальные изменения на фронте с предоставлением Украине дальнобойного вооружения, которое может поражать цели в 250-300 км.

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«Вспомним HIMARS, которые отодвинули сначала на 80 километров врага. А системы, которые работают на 300 километров, отодвигают его на 300 километров, а это значит, они отодвигают его с территории Украины. Поэтому, думаю, что здесь результат стопроцентный. Дай бог, чтобы максимально быстро накопили всю эту технику для того, чтобы потом ее разумным образом в нужное время применили», — сказал он.

9 мая агентство Reuters сообщило, что возглавляемая Великобританией группа европейских стран ищет возможности поставить Украине ракеты дальностью до 300 км.

11 мая канал CNN сообщил, что Британия уже передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow.

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По словам одного из собеседников CNN, украинские власти заверили Лондон: эти ракеты будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины и не будут атаковать ими Россию.

14 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над созданием « коалиции истребителей».

15 мая в правительстве Великобритании сообщили, что Лондон передаст Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут летать более чем на 200 километров.

16 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны уже готовы передать Украине западные самолеты в составе международной коалиции.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Владимир Огрызко Война в Украине Владимир Зеленский Российско-украинская война Война России против Украины деоккупация радио NV Storm Shadow

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