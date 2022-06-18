После посещения Киева. Джонсон выступил за проведение Евровидения-2023 в Украине 18 июня, 14:41 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что Евровидение в следующем году можно будет провести в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

На данный момент организаторы песенного конкурса рассматривают Великобританию как возможную принимающую сторону Евровидения-2023 в связи с войной России против Украины. Отмечается, что тот шаг станет нарушением традиции проведения мероприятия в следующем году победителем.

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Джонсон после визита в Украину заявил, что Киев казался «намного более оживленным», чем был.

«Я только что был в Киеве. Не скажу, что он совсем уж шустрый, жужжащий и трещащий, но куда-куда живее. Люди стали намного увереннее. Люди на улицах едят в кафе и ресторанах так, как не было даже несколько недель назад», — заявил премьер Великобритании.

Ранее официальном сайте конкурса Евровидение появилось заявление организатора — Европейского вещательного союза (EBU) — о том, что Украина не сможет принять его в 2023 году.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина потребует от Европейского вещательного союза дополнительных переговоров о проведении Евровидения 2023.

Украинская группа Kalush Orchestra победила в Евровидении 2022. Украина получила 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей — 439 (всего 631). Второе место заняла Великобритания (466 голосов), третье — Испания (459 голосов). Это уже третья победа Украины в международном песенном конкурсе Евровидения.



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