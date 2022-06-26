«Критический момент конфликта». Джонсон и Макрон считают, что сейчас есть возможность переломить ход войны России против Украины

26 июня, 15:58
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Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 в Германии, лидеры обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.

Лидеры согласились, что сейчас настал критический момент конфликта и есть возможность переломить ход войны. Джонсон и Макрон отметили необходимость поддержки Украины, чтобы активизировать ее как на фронте, так и на предстоящих переговорах.

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Джонсон подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет лишь к длительной нестабильности и даст российскому диктатору Владимиру Путину разрешение на постоянное манипулирование суверенными странами и международными рынками.

Кроме того, лидеры договорились продолжить и усилить тесную работу между Великобританией и Францией в области обороны и безопасности.

В баварском замке Эльмау 26 июня начался саммит G7. Лидеры нескольких стран Большой семерки уже подтвердили, что вводят запрет на импорт российского золота.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Великобритания Франция Борис Джонсон Саммит G7 Эммануэль Макрон Война России против Украины

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