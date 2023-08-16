«Явно слушает Китай». Дания надеется, что Пекин сможет повлиять на Путина относительно войны в Украине 16 августа, 16:45 Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна будет стремиться убедить Китай повлиять на российского диктатора Владимира Путина относительно войны РФ против Украины (Фото:REUTERS/Johanna Geron/File Photo)

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна попросит Китай занять более сильную позицию относительно войны РФ против Украины и сможет повлиять на российского диктатора Владимира Путина.

В интервью Reuters глава МИД Дании заявил, что Китай должен занять «более сильную позицию».

«Путин не слушает европейских лидеров, но явно слушает Китай. Поэтому я хочу убеждать (Пекин — ред), что Китай должен выразить свою позицию», — добавил Расмуссен.

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Глава МИД Дании заявил, что проведет в пятницу, 17 августа, встречу со своим китайским коллегой Ван И, где обсудит Украину, а также двустороннее сотрудничество в сфере зеленой энергетики.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, который состоит из 12 пунктов. В частности, Пекин заявил о необходимости уважения территориальной целостности, призвал к переговорам, прекращению боевых действий, однако при этом выступил против санкций.

В мае специальный представитель Китая Ли Хуэй посетил шесть европейских столиц, в том числе Киев, чтобы попытаться найти общий язык для окончательного политического урегулирования российской агрессии.

5−6 августа Ли Хуэй прибыл в Саудовскую Аравию в рамках саммита формулы мира в Джидде. Позже в МИД Китая заявили, что переговоры в Саудовской Аравии на выходных по поиску мирного решения войны России против Украины помогли «консолидировать международный консенсус». В ведомстве пообещали, что Пекин продолжит «укреплять диалог на основе своего мирного плана из 12 пунктов и «накапливать взаимное доверие».

8 августа глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где отметил, что Китай в попытках найти политическое урегулирование войны России против Украины будет поддерживать «независимую и беспристрастную» позицию.