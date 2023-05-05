Билл Клинтон заявил, что предвидел войну России против Украины после разговора с Путиным в 2011 году 5 мая, 16:11 Билл Клинтон (Фото:REUTERS/Ricardo Arduengo)

По словам 42-го президента США Билла Клинтона, он в 2011 году понял, что война России против Украины — «лишь вопрос времени». Об этом сообщает Financial Times.

Во время мероприятия с главой инвестиционной группы Carlyle Group в Нью-Йорке Клинтон вспомнил о своей встрече с российским диктатором Путиным в швейцарском Давосе в 2011-м, когда тот занимал пост премьер-министра России. Тогда Путин отверг соглашение, заключенное его предшественником Борисом Ельциным, об уважении территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала.



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«В 2011 году — за три года до захвата Крыма — Владимир Путин сказал мне, что не согласен с соглашением, который я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: „Я не согласен с этим. Я это не поддерживаю. И я не обязан это выполнять“. И с того дня я знал, что это лишь вопрос времени», — сказал Клинтон.

42-й президент США и его супруга, бывшая госсекретарь и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон, которая тоже присутствовала на мероприятии, призвали Запад усилить поддержку Украины и заявили, что украинские защитники могут победить, если получат необходимое вооружение и боеприпасы.

По мнению Хиллари Клинтон, военные поражения России в Украине и «решительный ответ» на российскую агрессию со стороны Запада предотвратили нападение главы КНР Си Цзиньпина на Тайвань.

«Си видел это. И я думаю, что до российского вторжения была большая вероятность, что он [нападет] на Тайвань в течение двух-трех лет. Я думаю, что этот план перенесли», — сказала она.

Билл Клинтон ранее говорил, что сожалеет о своей роли в отказе Украины от ядерного оружия в 1990-х годах.