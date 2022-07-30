Госсекретарь США опасается признавать Россию государством-спонсором терроризма — NYT

30 июля, 12:51
Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не уверен в решении о признании России государством-спонсором терроризма. В то же время Сенат США единогласно поддерживает это решение.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что в течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с целью официально объявить Россию государством-спонсором терроризма. Однако Блинкен сопротивляется этому шагу, который может заставить его ввести санкции в отношении союзников США, ведущих дела с Россией, и может уничтожить оставшиеся остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой, утверждает издание.

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Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, не имеющую обязательной силы, призывающую Блинкена признать Россию спонсором террористических атак в Украине, Чечне, Грузии и Сирии.

В ответ на вопрос об этом документе Блинкен ответил, что любое решение должно быть основано на существующих юридических определениях. Он также предположил, что это спорный вопрос, поскольку Россия уже находится под многими санкциями.

«Издержки, которые были возложены на Россию нами и другими странами, абсолютно соответствуют последствиям, которые последовали бы в результате признания ее государством-спонсором терроризма. Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, одинаковы», — заявил Блинкен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировое сообщество признать Россию спонсором терроризма на фоне бесчисленных военных преступлений РФ, в том числе убийств мирных жителей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов. 3 мая Верховная Рада обратилась с таким призывом к Палате представителей и Сенату Конгресса США.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   США Россия Энтони Блинкен Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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