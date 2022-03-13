Вероятность участия вооруженных сил Беларуси в войне РФ против Украины остается — Генштаб ВСУ 13 марта, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Спутниковые снимки боевых вертолетов на белорусском аэродроме Зябровка (Фото:ImageSat International (ISI)/Handout via REUTERS)

Вероятность участия вооруженных сил Беларуси на стороне РФ в войне против Украины остается, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщается в Генштабе, военное руководство Республики Беларусь продолжает меры по усилению охраны границы с Украиной.

«Сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины на стороне оккупантов на Волынском направлении», — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на территории Республики Беларусь в районе населенного пункта Куличиха, в 17 км от государственной границы Украины, российские оккупанты развернули базу ремонта и восстановления военной техники.

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