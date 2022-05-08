Байден и Трюдо обсудили дальнейшие шаги поддержки Украины. Продолжат наказывать Россию за вторжение 8 мая, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Джастин Трюдо и Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque/Pool/File Photo)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел разговор с президентом США Джо Байденом. Они обсудили войну в Украине, развязанную Россией, и дальнейшие шаги, которые могут поддержать украинское правительство и народ.



Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом сообщают пресс-служба канадского премьера и Белый дом.

Байден и Трюдо отметили непреклонное мужество украинцев перед российской агрессией, подтвердили решительную поддержку президенту Владимиру Зеленскому и подчеркнули, что и дальше продолжат привлекать Россию к ответственности за ее зверства в Украине.

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Также лидеры обязались обеспечивать Украину постоянной экономической, безопасной и гуманитарной поддержкой и выразили обеспокоенность по поводу последствий войны, в частности ее влияния на энергетическую и продовольственную отрасли и значительное увеличение числа беженцев.

«Премьер-министр и президент с нетерпением ждут обсуждения этих и других неотложных вопросов, связанных с конфликтом, с партнерами G7 и президентом Зеленским в это воскресенье, 8 мая», — говорится в сообщении пресс-службы канадского лидера.



В воскресенье, 8 мая, лидеры стран Большой семерки обсудят новые санкции, которые могут быть введены из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Владимир Зеленский выступит перед лидерами стран G7 в формате видеоконференции.



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