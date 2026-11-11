Главный редактор издания Украина по-арабски, эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах в интервью Radio NV рассказал о роли ОАЭ как площадки для переговоров, отношении президента США Дональда Трампа к Украине и РФ, последствиях войны в Иране для Ближнего Востока и утрате доверия арабских стран к Штатам.

— Продолжаются переговоры украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби, в Объединённых Арабских Эмиратах. С начала полномасштабной войны против Украины Эмираты являются одним из выгодоприобретателей этой войны. Очень много российских олигархов, убегая от санкций и происходящего внутри РФ, вывозили свои активы именно туда. Также ОАЭ принимали у себя с визитом диктатора Владимира Путина. Если говорить о том, какую роль тут играют сами ОАЭ, что бы отметили?

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— Я бы не уделял этому большого внимания. Роль в этом играют минимальную.

Кроме того, Россия чувствует себя комфортно во многих африканских и азиатских странах. Мы видели огромную делегацию лидеров из Африки, из Азии, которые приехали именно к Путину в Москву. Но эти страны не имеют такой мощи, такой престижности, чтобы принимать у себя такой уровень переговоров.