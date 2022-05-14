МИД Британии: Стратегия Запада — победа Украины над РФ и обеспечение ее возможности защитить себя в будущем 14 мая, 12:55 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Российский диктатор Владимир Путин не сломает и не подчинит Украину. Но нужно идти дальше — стратегическим и моральным императивом для Запада является победа Украины, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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Об этом она написала в статье для Express, передает Європейська правда.

«Битва за Донбасс продолжается, поскольку русские войска продвигаются на востоке и юге. Если Путин победит, он нацелится на большие территории Украины и не уступит, пока вся страна не будет под его контролем», — заявила она.

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По ее мнению, Путин считает, что желание мировых лидеров остановить его не может сравниться с решительностью диктатора поставить Украину на колени.

«Мы доказали, что Россия ошибалась, и будем делать это снова. Теперь ясно, что Путин не может сломать и не сломает или подчинит Украину. Но надо идти дальше – стратегическим и моральным императивом для всех нас является победа Украины» — подчеркнула Трасс и призвала союзников сделать больше, чтобы Украина получала то, что ей нужно — от тяжелого вооружения, такого как танки и самолеты, до боеприпасов и других поставок.

«Лучшей долгосрочной безопасностью для Украины будет то, что она сможет защититься от любой предстоящей агрессии», — считает она.

Именно такую цель преследует Великобритания, сотрудничая с Польшей для оснащения Украины оружием стандарта НАТО.

«Мы также должны продолжать морить голодом путинскую машину для финансирования войны, накладывая санкции на большее количество финансирующих его агрессию, от олигархов и банков до энергетики, золота и сферы услуг. Мы должны постоянно усиливать давление, пока путинские войска остаются в Украине» — заявила Трасс.

Министр также добавила, что Великобритания не преследует изменения режима в России: «Но следует понимать: ослабленная Россия является следствием решения Путина начать неспровоцированное вторжение».

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