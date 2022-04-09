Украина победит в войне, если получит необходимое оружие. Детали о Крыме и Донбассе обсудим на переговорах — Резников 9 апреля, 08:02 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина победит в войне против России, если получит нужное оружие от партнеров. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга иностранным СМИ.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

На вопрос, будет ли победа означать возвращение «к положению 23 февраля» или возвращение Донбасса и Крыма, Резников ответил, что это будут решать на переговорах.

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«Это детали, которые будут обсуждаться за столом с нашими партнерами. США, Великобритания, Турция», — заявил министр обороны Украины.

В то же время он добавил, что не верит россиянам, отвечая на вопрос, согласятся ли они, по его мнению, на мирные соглашения.

В Турции 29 марта состоялись переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в частности, Великобритании, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по Крыму и Севастополю. Вопросы оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагают обсудить во время встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.



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