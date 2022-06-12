Байден: Путин считает, что независимой украинской культуры не существует, и хочет ее уничтожить 12 июня, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Lauren Justice)

Президент США Джо Байден заявил, что цель российского диктатора Владимира Путина не просто полномасштабное вторжение в Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру.

Об этом он заявил во время мероприятия в Калифорнии 10 июня, сообщает Белый дом.

Байден вспомнил, как летом 2021 года встретился с Путиным в Женеве и пытался достичь компромисса по ряду вопросов позже, а теперь «более 100 тысяч россиян вторглись в страну в центре Европы, когда мы думали, что эти времена прошли».

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«Он не хочет просто вторгнуться в Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру, потому что считает, что независимой украинской культуры не существует. Посмотрите, что он делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры — музеи, школы, исторические достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, мысль о том, что Штаты могут стоять в стороне и позволят этому случится, «была просто невозможна». Именно поэтому Вашингтон усилил НАТО и оказывает помощь Украине, добавил Байден.

В США сейчас рассматривают возможность признать Россию страной-спонсором терроризма.

Российские оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам (больницам, школам, детским садам). Россияне блокируют населенные пункты, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала мировое сообщество сделать то же самое.

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