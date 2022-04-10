На 46-е сутки войны РФ едва сохраняет два направления наступления из девяти — Арестович. 10 апреля, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:www.president.gov.ua)

Войска РФ, которые в начале войны против Украины наступали на девяти оперативных направлениях, сейчас едва сохраняют два.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом на брифинге сообщил советник ОПУ Алексей Арестович.

Одно из направлений – Мариуполь, другое – север зоны ООС. Также противник пытается взять украинские районы обороны на юго-западе Луганской области: Рубежное, Попасное, Северодонецк, Лисичанск.

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«Ему пока это не удается и от Изюма на Юго-Запад также не удается ему так живо, как он хотел, наступать. Вчера они предприняли попытку наступать, однако успеха в этом они не имели и стали», — сообщил Арестович.



Сложные уличные бои продолжаются в Мариуполе, украинские войска держат оборону, отметил он.

Еще одно направление, где противник пытался проводить тактически-наступательные действия, это населенный пункт Александровка в Херсонской области, но успеха там не имел и в целом понес потери численностью близкой к ротной тактической группе, добавил советник главы ОПУ.

7 апреля Арестович сообщал о двух с половиной из девяти оперативных направлениях наступления, которые остались у российских войск.

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