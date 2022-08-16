«В 2014 году пропаганда сработала лучше». Большинству россиян не интересна война в Украине — главред The Insider 16 августа, 09:39 Россиян в основном не интересует война в Украине, говорит Роман Доброхотов (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью Радио НВ рассказал, что сейчас большинству россиян война в Украине не интересна.



В интервью Радио НВ Доброхотов сравнил отношение россиян к войне против Украины с их отношением к Первой мировой войне.

«Основное отношение у людей сейчас, что это вообще не их война, она не интересна и им пытаются как-то все это навязать», — отметил он.

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По мнению главного редактора The Insider, большинство россиян не считают, что в Украине происходит что-то важное и не стремятся записаться в добровольцы.

«В 2014 году мы видели подобные порывы, тогда пропаганда сработала гораздо лучше. Сейчас я такого вообще не вижу», — сказал Доброхотов.

Согласно закрытому опросу для Кремля, 30% населения России выступало за немедленное прекращение войны в Украине, сообщалось в июле. Еще 13% затруднились ответить, 57% опрошенных считали, что войну нужно продолжать.



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