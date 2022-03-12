«Никто не должен оправдывать Путина». Боррель заявил, что РФ может напасть на одну из стран НАТО 12 марта, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российский диктатор Владимир Путин может продолжить агрессию и атаковать одну из стран НАТО.

«Никто не должен оправдывать Путина. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть агрессия против одной из стран НАТО или против какой-то другой страны», — сказал глава дипломатии ЕС в интервью СNN Turk.

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Он также подчеркнул — существуют серьезные опасения, что Путин продолжит агрессию. Поэтому ЕС должны сейчас ограничить возможности РФ атаковать в будущем, сказал Боррель.

«Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», — отметил он.

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