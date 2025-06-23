Президент США Дональд Трамп проводит встречу с премьер-министром Канады Марком Карни во время саммита G7, второй слева — госсекретарь США Марко Рубио (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Иран на саммите G7 передал президенту США Дональду Трампу через посредников угрозы активировать «спящие ячейки», если США атакуют территорию Ирана, сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, Иран направил Трампу послание за несколько дней до ударов по его ядерным объектам, в котором угрожал активировать террористические «спящие ячейки» в США в случае нападения.

«Сообщение поступило к Трампу через посредника на саммите G7 в Канаде на прошлой неделе, который Трамп покинул в начале 16 июня, чтобы рассмотреть свои варианты действий на фоне конфликта между Израилем и Ираном», — сообщают журналисты со ссылкой на источники, среди которых два американских чиновника и лицо, знакомое с этим вопросом.

Европейский дипломат, который работает над иранским вопросом, заявил, что США и их союзники также считают, что Иран имеет возможность атаковать европейских и американских граждан за пределами территории США и за пределами Ближнего Востока.

Ранее Государственный департамент США посоветовал американским гражданам во всем мире «проявлять повышенную осторожность» на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне Трамп намекнул на возможность смены режима в Иране.

«Политически некорректно употреблять термин „смена режима“, но если нынешний иранский режим не способен СДЕЛАТЬ ИРАН ВНОВЬ ВЕЛИКИМ, то почему бы не произошла смена режима???» — написал Трамп.

16 июня президент США Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом он пропустил запланированную встречу по Украине во время саммита «Семерки», на которой присутствовал президент Украины Зеленский.

Глава Белого дома «намекнул, что Украина не является приоритетом», в отличие от Ирана, отмечали СМИ.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.