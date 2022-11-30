Война продлиться всю зиму, РФ не перестанет атаковать гражданскую инфраструктуру Украины — Белый дом 30 ноября, 18:40 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Белый дом не считает, что Россия прекратит или замедлит нападения на гражданскую инфраструктуру Украины. Также США предполагают, что война продлится в течение зимних месяцев.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби, сообщает Reuters.

По его словам, РФ не продемонстрировали никаких признаков того, что она прекратит или замедлит нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине.

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Также Вашингтон считает, что военные операции будут продолжаться в течение зимних месяцев, вероятно, с перерывами из-за погодных условий.

Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составлял 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

В Оперативном командовании Юг предупредили об угрозе новой ракетной атаки россиян на критическую инфраструктуру страны.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.