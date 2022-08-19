«Переживают ужасные времена». У войск РФ заканчиваются боеприпасы, их наступательный потенциал снизится — Пентагон

19 августа, 16:49
Россия объединила батальонно-тактические группы и переживает «ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия объединила батальонно-тактические группы и переживает «ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

У войск РФ заканчиваются боеприпасы и со временем это уменьшит наступательный потенциал оккупантов, заявил чиновник разведки США на закрытом брифинге Пентагона.

Об этом сообщает журналист телеканала ITN Эмма Берроус в Twitter.

«У нас есть множество свидетельств того, что боеприпасы истощаются… в том числе боеприпасы, вывозимые из глубоких хранилищ», — цитирует она чиновника Пентагона.

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https://twitter.com/EJ_Burrows/status/1560601884666146816

Западный чиновник убежден, что сокращение российских запасов боеприпасов «в конечном итоге начнет подрывать способность России начинать наступление». По его словам, Россия объединила батальонно-тактические группы и переживает «ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы».

https://twitter.com/EJ_Burrows/status/1560603640448004097

По словам чиновника разведки, война в Украине сейчас находится на «другой стадии» и не в «высшей точке». По его словам, это произошло «отчасти потому, что обе стороны стали лучше осознавать, что это марафон, а не спринт».

https://twitter.com/EJ_Burrows/status/1560610055799525376

Также, по данным западной разведки, в результате взрывов на военном аэродроме Саки в оккупированном Россией Крыму страна-агрессор потеряла больше половины боевой морской авиации Черноморского флота.

https://www.youtube.com/embed/EeYngqI74-M
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Войска РФ Пентагон Боеприпасы

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