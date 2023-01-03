Война ослабляет Россию, страна-агрессор погружается в хаос — спецслужбы Польши

3 января, 20:15
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В РФ нарастает экономический кризис, а Россия неспособна обеспечить граждан «даже элементарными услугами» (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В РФ нарастает экономический кризис, а Россия неспособна обеспечить граждан «даже элементарными услугами» (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Польские спецслужбы наблюдают признаки того, что Россия погружается в хаос и становится слабее из-за войны против Украины.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын в Twitter.

Он отметил, что в Москве происходят массовые задержания, внутренние спецслужбы РФ совершают «панические действия», происходят облавы на призывников, а на военных базах РФ регулярно что-то взрывается.

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«Последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос», — пишет он.

https://twitter.com/StZaryn/status/1610316429831569410

Он добавил, что в РФ нарастает экономический кризис, а Россия неспособна обеспечить граждан «даже элементарными услугами».

«Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости», — добавил он.

https://twitter.com/StZaryn/status/1610316432704958469
https://www.youtube.com/embed/BbvzT_SkWnQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Российская агрессия Война России против Украины

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