Война ослабляет Россию, страна-агрессор погружается в хаос — спецслужбы Польши
В РФ нарастает экономический кризис, а Россия неспособна обеспечить граждан «даже элементарными услугами» (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Польские спецслужбы наблюдают признаки того, что Россия погружается в хаос и становится слабее из-за войны против Украины.
Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын в Twitter.
Он отметил, что в Москве происходят массовые задержания, внутренние спецслужбы РФ совершают «панические действия», происходят облавы на призывников, а на военных базах РФ регулярно что-то взрывается.
«Последние данные говорят о том, что Россия погружается в хаос», — пишет он.
Он добавил, что в РФ нарастает экономический кризис, а Россия неспособна обеспечить граждан «даже элементарными услугами».
«Война против Украины ослабляет Россию. Это хорошие новости», — добавил он.