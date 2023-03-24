Война нарушила систему подготовки военных РФ, Кремль использует для этого Беларусь — британская разведка 24 марта, 10:02 РФ тренирует своих военных на территории Беларуси для участия в войне против Украины (Фото:Минобороны РФ)

По данным британской разведки, война против Украины серьезно нарушила систему подготовки российских военных. Теперь РФ использует для этого Беларусь.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что по состоянию на середину марта 2023 года Россия, вероятно, передислоцировала не менее 1000 военнослужащих, которые проходили обучение на полигоне Обуз-Лесновский на юго-западе Беларуси.

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Хотя новой ротации войск отмечено не было, Россия оставила палаточный лагерь на месте, предполагая возможность продолжения программы обучения, отметили в разведке.

«Тот факт, что Россия прибегла к подготовке своего личного состава на базе гораздо менее опытной белорусской армии, подчеркивает, что „специальная военная операция“ России серьезно нарушила систему подготовки российских военных — инструкторы в основном развернуты в Украине», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россия рассматривает постоянную косвенную поддержку войны со стороны Беларуси как важный политический месседж, добавили в ведомстве.

4 марта представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что количество российских военных в Беларуси меняется, но не превышает 9−10 тысяч. Как отмечал Демченко, часть подразделений, которые входили на территорию РБ, перемещаются в Россию, откуда их перебрасывают на восток Украины.

