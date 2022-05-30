Лавров раскрыл «безусловный приоритет» России в захватнической войне с Украиной 30 мая, 01:14 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что захват Донецкой и Луганской областей является безусловным приоритетом России в войне против Украины.



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В интервью французскому телеканалу TF1 он назвал эти агрессивные планы «освобождением Донецкой и Луганской областей, признанных РФ в качестве независимых государств».

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Вместе с тем, кремлевский дипломат отметил, что в отношении других территорий Украины, где пытается наступать Россия, «решать свое будущее должны жители этих районов».

По словам Лаврова, «они должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать», обвинив президента Украины Владимира Зеленского в «запрете русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту».

Также глава МИД РФ соврал, заявив, что «российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», хотя на самом деле агрессор с самого начала войны постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что темпы продвижения российских военных в Украине замедлились якобы «сознательно», чтобы избежать жертв среди мирного населения.



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