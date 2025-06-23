Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле в Facebook.

Отмечается, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем востоке и из-за продолжающихся ракетных обстрелов Израиля из Ирана, Украина провела эвакуацию наших граждан из Израиля.

«В ночь с 21 на 22 июня 135 граждан Украины были доставлены на территорию Египта через наземный переход Эйлат/Таба», — говорится в сообщении.

Посольство Украины в Израиле обеспечило перевозку украинцев из Тель-Авива на пункт пропуска с АРЕ, после чего группа эвакуированных будет следовать по маршруту аэропорта в г. Шарм-эль-Шейх (Египет) — Кишинев-Одесса-Киев.

Кроме украинцев, которые оказались в затруднительном положении в Израиле и нуждались в эвакуации, Украина также помогла выехать гражданам Эстонии (1 человек), Латвии (13 человек), Молдовы (19 человек) и Азербайджана (7 человек).

Главное управление разведки показало кадры эвакуации.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.